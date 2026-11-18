Dai videogiochi alla realtà. Dai campi di battaglia (virtuali) di Call of Duty, al deserto (vero). Aston Martin ha preso la decisione di iscriversi alla prossima Dakar con un veicolo piuttosto particolare. Si chiama Dreadnought ed era inizialmente nato come espansione per i giocatori del capitolo "Modern Warfare 4". E invece, presto la macchina da fuoristrada sarà guidata da Fernando Alonso.

Ambizione

Il pilota spagnolo, già sotto contratto con il team inglese in Formula 1, affronterà una delle gare più impegnative del mondo. Si tratta della prima volta per Aston Martin in questo tipo di competizione e, per l'occasione, il Dreadnought sarà sviluppato in collaborazione Prodrive: tipi che sanno come si fa un veicolo da Dakar. Non ci sono ancora conferme attorno al tipo di propulsore scelto, ma è da escludere che sia il V12 come nel videogioco.

Una bella squadra

Oltre al campione spagnolo, Aston ha messo sotto contratto anche Sébastien Loeb: nove volte campione del mondo di rally. Sebbene ci abbia già provato, la Dakar è un titolo che manca nel palmarès del francese, questa potrebbe essere la volta buona. A completare la squadra ci sarà Lucas Moraes, pilota brasiliano vincitore del titolo mondiale nella stagione 2025 del WRC. Insomma, l'ambizione non manca, i piloti neanche e il successo che Aston Martin fatica a trovare in pista potrebbe arrivare dalla sabbia.