Ford Mustang, ovvero: la muscle car più famosa del mondo. Il suo motore 5.0 litri V8 aspirato è ancora oggi colonna sonora di un mondo lontanissimo dai limiti anti inquinamento europei. Un canto di libertà che gi USA riconoscono quasi come inno nazionale. La casa di Detroit sta puntando parecchio su questi valori, e annuncia il ritorno di uno storico nome.

Ritorno imminente

Nel 2027 una Mustang Cobra tornerà nella gamma dopo 20 anni di assenza. Ford ha annunciato ben pochi altri dettagli a riguardo, se non che si tratterà di un progetto pensato e dedicato per i "puristi". Un termine che potrebbe lasciar intendere la volontà di conservare il motore aspirato, mantenendo così un gusto più autentico delle prestazioni. Difficile anche capire se si tratterà di una versione destinata a rimanere in modo stabile oppure di un'edizione limitata a pochi esemplari.

Una storia importante

Si tratta di un'introduzione di un certo peso, considerando l'importanza storica di Cobra per Ford. Un termine che rappresenta l'apice di prestazioni e contenuti derivato direttamente dall'esperienza di Carroll Shelby: leggendario progettista della GT40 che vinse la 24 ore di Le Mans nel 1966. Il successo dell'immagine convinse i vertici dell'Ovale blu a sviluppare una versione ad altissime prestazioni della neonata Mustang. Nel 1965 arrivò la GT350 seguita poi dalla GT500. Un logo che, a breve, torneremo a vedere sulle fiancate.