Luciano Spalletti, si sa, è uno che ama inventare. Di certo preferisce farlo quando ha tanto materiale a disposizione. Ci sono però dei casi in cui è costretto a creare per gestire le emergenze. Nella Juve di questa stagione, per esempio, si è dovuto sbizzarrire per trovare la quadratura del cerchio, vista la mole di infortuni che ha falcidiato la squadra. Nonostante certe assenze siano ancora un cruccio difficilmente sopportabile (vedi i lungodegenti Locatelli, Thuram e Yildiz a cui si aggiungono i vari Nico Gonzalez e Kalulu), lo Spallettone ritrova Conceiçao e sembra orientato a puntare seriamente su un Ekhator, magari a partita in corso, che al momento sembra l'unica punta "vera" del gruppo bianconero.