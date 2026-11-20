Luciano Spalletti, si sa, è uno che ama inventare. Di certo preferisce farlo quando ha tanto materiale a disposizione. Ci sono però dei casi in cui è costretto a creare per gestire le emergenze. Nella Juve di questa stagione, per esempio, si è dovuto sbizzarrire per trovare la quadratura del cerchio, vista la mole di infortuni che ha falcidiato la squadra. Nonostante certe assenze siano ancora un cruccio difficilmente sopportabile (vedi i lungodegenti Locatelli, Thuram e Yildiz a cui si aggiungono i vari Nico Gonzalez e Kalulu), lo Spallettone ritrova Conceiçao e sembra orientato a puntare seriamente su un Ekhator, magari a partita in corso, che al momento sembra l'unica punta "vera" del gruppo bianconero.
Con il Napoli la partita è svoltata quando ha cercato gli uno contro uno sulle fasce di Alajbegovic e Zhegrova, che sono stati decisivi nel 2-0 finale. Con il Venezia ha la possibilità di alternare, nel ruolo di esterno alto, i due già citati, il rientrante Conceiçao, Boga, oltre a un Kolo Muani che ormai sembra destinato a ritagliarsi una posizione defilata sulla sinistra. Il doppio laterale alto, insomma, è quasi una scelta ormai definita, nell'enorme mole di sistemi di gioco alternata da Spalletti in stagione. Se Kolo dovesse essere davvero spostato in fascia, il ruolo di attaccante centrale sarebbe nei piedi di un solo giocatore, da scegliere tra Woltemade ed Ekhator. Resta da capire chi partirà dall'inizio e chi dalla panchina.
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Il sistema prevede due esterni alti che possono giocare larghi o sulla trequarti, in appoggio all'unico attaccante. Decisivi, come sempre, i movimenti a tagliare da destra verso l'area di McKennie e l'appoggio di Douglas Luiz alla manovra offensiva. Insomma, anche attingendo dalla panchina a partita in corso, sono tante le armi a disposizione dell'allenatore bianconero.