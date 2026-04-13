Strategie

Il sistema BYD per prendersi l'Europa

Il colosso cinese vende meno in Cina e sposta le sue mire altrove

di Tommaso Marcoli
13 Apr 2026 - 11:00
© Getty Images

© Getty Images

L'arrivo di BYD sul mercato europeo è stata una doccia fredda per tutti. Freddissima, considerando che in un tempo molto ridotto è riuscita a superare un marchio affermato - e apprezzato - come Tesla. Sembra che sia capace di travolgere tutti i mercati contemporaneamente, grazie a una riuscita organizzazione tra auto elettriche e ibride. I numeri - però - raccontano un'altra storia.
Problemi in Cina
I dati del 2025 (e i primi risultati 2026) mostrano un contesto più complicato di quanto possa sembrare. L'utile di BYD è crollato del 19% e in Cina il marchio è sceso in quarta posizione in termine di vendite. Il fondatore Wang Chuanfu afferma che la competizione ha raggiunto il picco. La Cina è in una “fase brutale di selezione”. Dalla metà del 2025 tutti i concorrenti hanno tagliato i prezzi e i margini di BYD sono scesi velocemente. Perché è la più esposta nel segmento delle vetture economiche. Paga anche l'aumento della concorrenza interna: ormai colosso, soffre l'arrivo di nuovi protagonisti come Xiaomi e Huawei che raccolgono ampi consensi.
Nuove politiche 
La Cina ha cambiato le regole per chi acquista auto elettriche: prima il governo pagava circa 2.800 dollari a chi rottamava un’auto vecchia e comprava un EV, indipendentemente dal prezzo. Ora il bonus è il 12% del prezzo dell’auto. Inoltre, dopo 10 anni, ha deciso di aggiungere una tassa del 5%. BYD si ritrova intrappolata in casa propria, perché senza sussidi perde di competitività. Per uscire da questa spirale negativa, la soluzione è allontanarsi e dirigere i propri sforzi e investimenti altrove. Lo sguardo è sull'Europa.
Il futuro passa da qui
Negli ultimi dodici mesi, BYD ha esportato 1,05 milioni di veicoli (+150% rispetto al 2024). A inizio 2026, il marchio cinese ha superato Tesla in Europa per numero di nuove immatricolazioni. A febbraio, per la prima volta, oltre il 50% delle vendite è arrivato dall’estero. L'esportazione non è l'unico orizzonte: BYD sta costruendo una rete globale di fabbriche a un ritmo impressionante. Lo stabilimento di Szeged, in Ungheria, produrrà fino a 300.000 veicoli l’anno, azzerando i dazi del 27%. Parliamo ormai un concorrente locale a tutti gli effetti. Da produttore cinese, a esportare globale fino a super potenza mondiale. Toyota ci mise 10 anni, BYD è arrivata in Europa nel 2022.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
europa
auto elettriche
mercato auto
fabbrica byd

Ultimi video

01:58
Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:36
Nissan X-Trail si rinnova

Nissan X-Trail si rinnova

02:31
Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

01:53
Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

01:58
Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Un garage da 70 milioni di euro

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

Tsitsipas si consola con una Aston Martin da 1 milione

Come Mercedes ha aiutato BYD a costruire auto di lusso

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:10
Sinner, il numero uno in classifica potrebbe durare solo una settimana...
 Giovanni Malagò
13:07
Elezioni Figc, bivio Serie A: Malagò verso la candidatura, così voteranno i club
13:05
Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"
Guardiola e Arteta  
13:02
Premier, scenario da brividi: City-Arsenal e differenza reti, l’epilogo può essere clamoroso
DICH CARNEVALI SU PRES FIGC DICH
13:01
Carnevali: "Figc? Malagò profilo adatto"