Record

Ferrari è di un altro mondo: 108 milioni di dollari in un giorno d'asta

Durante la Monterey Car Week, sette veicoli del Cavallino hanno raccolto una cifra enorme. Compreso il record dell'elettrica Luce

di Tommaso Marcoli
17 Ago 2026 - 10:42
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© Ufficio Stampa

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Il mondo Ferrari occupa una galassia a sé nell'universo dell'automobile. Distante anni luce da tutti gli altri, che si affannano da sempre cercando di raggiungerla senza mai riuscirci. Il riferimento ideale è un Cavallino Rampante su sfondo giallo con bande tricolore al di sopra, un'icona oltre il tempo che funziona su tutto. Da oggi, persino sulle auto elettriche.
Record su record
La forza di un simbolo oltre l'oggetto, perché le polemiche che hanno seguito il debutto della Luce - la prima elettrica - sono state feroci e ingenerose. I dubbi per un'automobile che segna un momento di rottura con il passato Ferrari, sono stati risolti, cancellati nell'esatto momento in cui il Cavallino è comparso sul palco di RM Sotheby's. Le stime indicavano un prezzo di 1,1 milioni di dollari per l'esemplare "Chassis numero 0", si è arrivati a 40 milioni. Il fatto che sia la prima Ferrari elettrica, è stato sufficiente per assegnarle un valore fuori mercato.
Iconiche
Ad aggiudicarsela è stato Herbert Wertheim: imprenditore e inventore americano classe 1939. Collezionista di lunga data, lo scorso anno si è aggiudicato una Daytona SP3 per 26 milioni di dollari. Un secondo modello della serie "Icona" - ne esistono solo 600 - è stato nuovamente messo all'asta e venduto per oltre 17 milioni di dollari. La trionfale giornata di Ferrari è continuata con la vendita della F50 di Mike Tyson per 12 milioni, di una 288 GTO per 11 milioni, una Enzo per oltre 9 milioni. Chiudono il "lotto Ferrari" una LaFerrari (8.6 milioni) e una F40 (8.3 milioni). Totale: 108 milioni di dollari in un giorno. Ferrari e record sono due parole ormai inscindibili tra loro.

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