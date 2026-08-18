Tennis: Atp Cincinnati, Musetti supera Zheng e accede agli ottavi

Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti giocherà gli ottavi di finale al Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione. Il toscano, numero 15 del mondo e n.10 del tabellone, ha sconfitto oggi col punteggio di 61 63 lo statunitense Michael Zheng, n.110 della classifica ATP. Alla quinta partecipazione nel tabellone principale in Ohio, Musetti ha vinto per la prima volta due partite consecutive, e ora giocherà il suo terzo ottavo in un "1000" nel 2026, dopo quelli di Madrid e Roma.n dominio dall'inizio alla fine per Musetti, che già nel primo set vince 29 punti, di cui 14 su errori non forzati del giovanissimo americano, due volte campione NCAA e recentemente laureatosi in psicologia. L'azzurro, difatti, vola immediatamente sul 5-0, e si procura anche una palla per il "bagel" che Zheng riesce ad evitare, ma senza poter sfuggire al 6-1. Altri due break arrivano in apertura di secondo set, con l'azzurro che sembra conoscere anticipatamente le intenzioni dell'avversario, leggendone perfettamente le traiettorie pur non avendolo mai affrontato. Musetti riesce a spingere con vigore anche con la risposta (complice una percentuale di prime in campo sotto il 50% per Zheng) e così si assicura un fondamentale vantaggio di 4-0. Un divario tanto ampio che minimizza anche le conseguenze del suo unico passaggio a vuoto nell'incontro. Il tennista di casa trova maggiore profondità nella seconda parte del parziale, accorciando fino al 4-3, ma a quel punto a Musetti basta tenere la battuta per e siglare il quinto break della partita che vale una vittoria agevole e sensazioni migliori su un campo non sempre facile per lui da gestire in passato. Agli ottavi, il suo avversario verrà fuori dalla sfida tra Jaime Faria (n.79 e giustiziere di Ben Shelton al secondo turno) ed Adam Walton (n.98).