Tennis: Atp Cincinnati, Musetti supera Zheng e accede agli ottavi

18 Ago 2026 - 20:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti giocherà gli ottavi di finale al Cincinnati Open, settimo Masters 1000 della stagione. Il toscano, numero 15 del mondo e n.10 del tabellone, ha sconfitto oggi col punteggio di 61 63 lo statunitense Michael Zheng, n.110 della classifica ATP. Alla quinta partecipazione nel tabellone principale in Ohio, Musetti ha vinto per la prima volta due partite consecutive, e ora giocherà il suo terzo ottavo in un "1000" nel 2026, dopo quelli di Madrid e Roma.n dominio dall'inizio alla fine per Musetti, che già nel primo set vince 29 punti, di cui 14 su errori non forzati del giovanissimo americano, due volte campione NCAA e recentemente laureatosi in psicologia. L'azzurro, difatti, vola immediatamente sul 5-0, e si procura anche una palla per il "bagel" che Zheng riesce ad evitare, ma senza poter sfuggire al 6-1. Altri due break arrivano in apertura di secondo set, con l'azzurro che sembra conoscere anticipatamente le intenzioni dell'avversario, leggendone perfettamente le traiettorie pur non avendolo mai affrontato. Musetti riesce a spingere con vigore anche con la risposta (complice una percentuale di prime in campo sotto il 50% per Zheng) e così si assicura un fondamentale vantaggio di 4-0. Un divario tanto ampio che minimizza anche le conseguenze del suo unico passaggio a vuoto nell'incontro. Il tennista di casa trova maggiore profondità nella seconda parte del parziale, accorciando fino al 4-3, ma a quel punto a Musetti basta tenere la battuta per e siglare il quinto break della partita che vale una vittoria agevole e sensazioni migliori su un campo non sempre facile per lui da gestire in passato. Agli ottavi, il suo avversario verrà fuori dalla sfida tra Jaime Faria (n.79 e giustiziere di Ben Shelton al secondo turno) ed Adam Walton (n.98).

Ultimi video

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

01:36
DICH PIETRO RIVA POST ARGENTO 16/8 DICH

Pietro Riva: "Con Petros un abbraccio speciale"

02:28
DICH DIAZ POST ORO 15/8 DICH

Diaz tra oro e... mito: "Sto arrivando Jonathan (Edwards), tranquillo".

01:47
DICH DALLAVALLE POST BRONZO 15/8 DICH

Dallavalle: "Il freddo ha condizionato la mia gara. Ma grazie a Gimbo..."

I più visti di Altri Sport

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:44
Tennis: Atp Cincinnati, Musetti supera Zheng e accede agli ottavi
Varenne
18:26
Il driver Minnucci: "Varenne non stava per niente male. Era la mia famiglia"
17:10
Ginnastica: Europei maschili, tre esordienti azzurri a Zagabria
17:09
Basket, Roma SPQR al via, Nelson: "Vogliamo che il progetto renda orgogliosa la città"
Varenne
16:50
Morte Varenne, il proprietario dell'allevamento di Eboli: "È successo all'improvviso, ieri stava bene"