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Palio di Siena, leggendario Tittia! Vince il Nicchio, poi paura per la caduta

Dopo il doppio rinvio causato dalla pioggia, la contrada favorita domina la Carriera

18 Ago 2026 - 21:16
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© Getty Images

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La Contrada del Nicchio ha trionfato nel Palio di Siena del 18 agosto 2026, disputato dopo ben due rinvii a causa della pioggia e baciato finalmente da un meteo ideale. A regalare lo storico successo ai Pispini è stato il re della Piazza, Giovanni Atzeni detto Tittia, che in sella allo straordinario Anda e Bola ha conquistato il tredicesimo Palio della sua carriera, chiudendo il cerchio con la contrada con cui aveva iniziato a correre a Siena.

La vittoria è arrivata al termine di una mossa nervosissima durata oltre un'ora. Le dieci contrade al canape hanno faticato enormemente a trovare l'allineamento, tra quattro uscite dai canapi, un abbassamento precauzionale e ben tre partenze false. La tensione è salita alle stelle con le marcature e i dispetti tra rivali: l'Oca (con Spago su Diamante Sauro) ha disturbato la Torre, l'Istrice (Tamurè su Ares Elce) ha tenuto d'occhio la Lupa, mentre il cavallo esordiente dell'Oca si è persino impennato, regalando momenti di brivido al pubblico.

La grande favorita della vigilia, la Lupa, si è ritrovata ben imbrigliata. Complice una mossa forzata dallo stesso Tittia e un'ingenuità dell'esperto fantino Dino Pes (rimasto piantato allo steccato), la Lupa è rimasta tagliata fuori fin da subito.

Partito dalla nona posizione con l'Aquila di rincorsa (Carlo Sanna detto Brigante su Benitos), il Nicchio ha bruciato tutti allo scatto. Anda e Bola ha offerto uno spettacolo straordinario, incantando con un galoppo perfetto che ha fatto subito il vuoto. Nonostante i tentativi di Selva e Torre di tenere il passo, il Nicchio ha condotto la corsa in solitaria per tutti e tre i giri a nerbo alzato.

Nel caos finale dopo la linea d'arrivo, Tittia è anche caduto a terra frenando, ma la festa per i Pispini era già scattata. Con questa vittoria il Nicchio passa la cuffia e non è più la "nonna" del Palio (titolo che passa ora alla Chiocciola), tornando a vincere a distanza di 28 anni dall'ultimo successo del luglio 1998.

Tittia centra il suo tredicesimo successo in Piazza del Campo e il quarto "cappotto" della sua carriera (dopo quelli del 2013, 2019 e 2022). Si chiude così un Palio straordinario, legato anche al discusso drappellone dell'artista romena Teodora Axente, che entra di diritto nella storia della Piazza.

Gli abbinamenti ufficiali al canape
Nicchio: Giovanni Atzeni detto Tittia su Anda e Bola (Vincitore)
Selva: Sebastiano Murtas detto Grandine su Canarinu
Chiocciola: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Arestetulesu
Oca: Michel Putzu detto Spago su Diamante Sauro
Lupa: Dino Pes detto Velluto su Diodoro
Istrice: Federico Guglielmi detto Tamurè su Ares Elce
Torre: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Donrodrigo
Aquila: Carlo Sanna detto Brigante su Benitos (di rincorsa)
Onda: Andrea Sanna detto Virgola su Viso D'Angelo
Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Euskaldi

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