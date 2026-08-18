Palio di Siena, leggendario Tittia! Vince il Nicchio, poi paura per la caduta

La vittoria è arrivata al termine di una mossa nervosissima durata oltre un'ora. Le dieci contrade al canape hanno faticato enormemente a trovare l'allineamento, tra quattro uscite dai canapi, un abbassamento precauzionale e ben tre partenze false. La tensione è salita alle stelle con le marcature e i dispetti tra rivali: l'Oca (con Spago su Diamante Sauro) ha disturbato la Torre, l'Istrice (Tamurè su Ares Elce) ha tenuto d'occhio la Lupa, mentre il cavallo esordiente dell'Oca si è persino impennato, regalando momenti di brivido al pubblico.