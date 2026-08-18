Palio di Siena, leggendario Tittia! Vince il Nicchio, poi paura per la caduta

La Contrada del Nicchio ha trionfato nel Palio di Siena del 18 agosto 2026, disputato dopo ben due rinvii a causa della pioggia e baciato finalmente da un meteo ideale. A regalare lo storico successo ai Pispini è stato il re della Piazza, Giovanni Atzeni detto Tittia, che in sella allo straordinario Anda e Bola ha conquistato il tredicesimo Palio della sua carriera, chiudendo il cerchio con la contrada con cui aveva iniziato a correre a Siena.
La vittoria è arrivata al termine di una mossa nervosissima durata oltre un'ora. Le dieci contrade al canape hanno faticato enormemente a trovare l'allineamento, tra quattro uscite dai canapi, un abbassamento precauzionale e ben tre partenze false. La tensione è salita alle stelle con le marcature e i dispetti tra rivali: l'Oca (con Spago su Diamante Sauro) ha disturbato la Torre, l'Istrice (Tamurè su Ares Elce) ha tenuto d'occhio la Lupa, mentre il cavallo esordiente dell'Oca si è persino impennato, regalando momenti di brivido al pubblico.
La grande favorita della vigilia, la Lupa, si è ritrovata ben imbrigliata. Complice una mossa forzata dallo stesso Tittia e un'ingenuità dell'esperto fantino Dino Pes (rimasto piantato allo steccato), la Lupa è rimasta tagliata fuori fin da subito.
Partito dalla nona posizione con l'Aquila di rincorsa (Carlo Sanna detto Brigante su Benitos), il Nicchio ha bruciato tutti allo scatto. Anda e Bola ha offerto uno spettacolo straordinario, incantando con un galoppo perfetto che ha fatto subito il vuoto. Nonostante i tentativi di Selva e Torre di tenere il passo, il Nicchio ha condotto la corsa in solitaria per tutti e tre i giri a nerbo alzato.
Nel caos finale dopo la linea d'arrivo, Tittia è anche caduto a terra frenando, ma la festa per i Pispini era già scattata. Con questa vittoria il Nicchio passa la cuffia e non è più la "nonna" del Palio (titolo che passa ora alla Chiocciola), tornando a vincere a distanza di 28 anni dall'ultimo successo del luglio 1998.
Tittia centra il suo tredicesimo successo in Piazza del Campo e il quarto "cappotto" della sua carriera (dopo quelli del 2013, 2019 e 2022). Si chiude così un Palio straordinario, legato anche al discusso drappellone dell'artista romena Teodora Axente, che entra di diritto nella storia della Piazza.
Gli abbinamenti ufficiali al canape
Nicchio: Giovanni Atzeni detto Tittia su Anda e Bola (Vincitore)
Selva: Sebastiano Murtas detto Grandine su Canarinu
Chiocciola: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Arestetulesu
Oca: Michel Putzu detto Spago su Diamante Sauro
Lupa: Dino Pes detto Velluto su Diodoro
Istrice: Federico Guglielmi detto Tamurè su Ares Elce
Torre: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Donrodrigo
Aquila: Carlo Sanna detto Brigante su Benitos (di rincorsa)
Onda: Andrea Sanna detto Virgola su Viso D'Angelo
Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Euskaldi