Tifosi West Ham come Inter-Barça: escono e non li fanno rientrare dopo la rimonta
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Sotto di due gol allo scoccare dei minuti di recupero? Sembrerebbe proprio il momento perfetto per lasciare lo stadio e non farsi inghiottire nel traffico di Londra. Almeno, così hanno pensato centinaia di tifosi del West Ham, mentre gli Hammers perdevano 2-0 in casa contro il Leeds nei quarti di finale di Fa Cup.
Peccato che, durante gli 11 giri di lancette di extra time, la squadra di Espirito Santo ha segnato con Fernandes e Disasi, pareggiato e portato la partita ai supplementari. In quel momento, i tifosi usciti dall'Olympic Stadium hanno provato a rientrare per vedere finire la partita. Ma come accaduto un anno fa per la semifinale di ritorno fra Inter e Barcellona, gli steward hanno negato il nuovo accesso per motivi di sicurezza.
I pochi che hanno ripreso posto sui seggiolini non sono stati comunque fortunati: il Leeds ha avuto la meglio ai rigori e ha raggiunto la semifinale di Wembley che giocherà contro il Chelsea.