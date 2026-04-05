Tifosi West Ham come Inter-Barça: escono e non li fanno rientrare dopo la rimonta

Peccato che, durante gli 11 giri di lancette di extra time, la squadra di Espirito Santo ha segnato con Fernandes e Disasi, pareggiato e portato la partita ai supplementari. In quel momento, i tifosi usciti dall'Olympic Stadium hanno provato a rientrare per vedere finire la partita. Ma come accaduto un anno fa per la semifinale di ritorno fra Inter e Barcellona, gli steward hanno negato il nuovo accesso per motivi di sicurezza.