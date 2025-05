Via dallo stadio prima del gol di Acerbi: così alcuni tifosi dell'Inter si sono persi l'impresa

Quando hanno sentito il boato incontenibile del Meazza hanno provato in tutti i modi a tornare ai loro posti, ma non c'è stato verso. Così, puniti per la loro prematura decisione, si sono persi il meglio. E' quanto accaduto ad alcuni tifosi dell'Inter che, delusi per il vantaggio del Barcellona firmato da Raphinha e ormai rassegnati a sconfitta ed eliminazione, hanno deciso di abbandonare le scalinate di San Siro in anticipo perdendosi, di fatto, la rimonta nerazzurra. Al gol di Acerbi, al 93', hanno capito che la partita non era ancora finita e che l'impresa fosse possibile, ma a quel punto, nonostante l'insistenza, sono stati respinti dagli steward, che non hanno permesso loro di tornare all'interno dell'impianto.