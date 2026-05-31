Champions: alle 14 al via festa tifosi Psg alla Torre Eiffel in attesa squadra

31 Mag 2026 - 12:42
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Sono circa 100mila le persone attese nel pomeriggio a Champ-de-Mars a Parigi per i festeggiamenti della seconda vittoria consecutiva della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Lo ha riferito il municipio del 15esimo arrondissement, mentre il club annuncia fra 85mila e 90mila tifosi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i festeggiamenti inizieranno alle 14 davanti alla Torre Eiffel, mentre la squadra del Psg dovrebbe atterrare verso le 15 all'aeroporto di Roissy, per poi recarsi a Champ-de-Mars. La serata proseguirà poi al Parc des Princes fra tifosi e giocatori a partire dalle 19:30. La squadra e lo staff tecnico del Psg saranno ricevuti nel tardo pomeriggio all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. La prefettura di polizia di Parigi ha annunciato che per oggi, per garantire la sicurezza dei festeggiamenti previsti per il ritorno dei giocatori del Psg, a Parigi saranno mobilitati circa 6mila agenti fra poliziotti e gendarmi, precisamente 5.780, contro gli 8mila di sabato.

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