SportMediaset Live Riccione, tre domande a Ranocchia: Chivu, Palestra e... Stankovic

31 Mag 2026 - 13:41
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Tre domande ad Andrea Ranocchia. Appena dopo il talk Inter a "SportMediaset Live" a Riccione, l'ex difensore e opinionista riflette sulla situazione dei nerazzurri.

Quali aspetti ti sono piaciuti di più della gestione di Chivu? 

"Mi ha stupito molto dal punto di vista umano, prima ancora che tecnico e tattico. Non era facile per un allenatore giovane imporsi in un club così importante. Focus sulla Champions per la prossima stagione? Credo che l'obiettivo principale resterà il campionato, con tanta voglia di fare bei percorsi in Coppa e in Europa".

Palestra sarebbe il colpo giusto per l'Inter?

"È fortissimo, speriamo che l'Inter riesca a prenderlo. Sarebbe un colpo importante e sistemerebbe la fascia per tanti anni. Tra l'altro è italiano e questo renderebbe l'acquisto ancora più importante. Non ci sono tanti italiani bravi in giro che possano andare già nei top club".

Meglio Kone o Jones? E Stankovic è già da Inter? 

"Mi piacciono tutti e due, ma molto dipenderà anche da come si svilupperà il mercato. Vediamo se ci saranno cambiamenti in difesa e in porta, a centrocampo potrebbe partire Frattesi per cercare più spazio e servirebbe un giocatore per rimpiazzarlo. Stankovic? Non so se possa essere subito pronto per l'Inter, ma fossi nel club lo riacquisterei e poi lo darei in prestito a una squadra italiana per non farmelo sfuggire".

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