Modric, dopo la parola fine alla storia col Milan arriva l’indizio social sul proprio futuro

Quale futuro per Luka Modric? Il centrocampista croato ieri ha salutato il Milan e i suoi tifosi con un post sui social e poco dopo, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto in compagnia di Florentino Perez aggiungendo due cuori bianchi. Un chiaro indizio della volontà del croato di tornare a Madrid, dove lo attende un ruolo del tutto nuovo: secondo le indiscrezioni che circolano da tempo infatti, Modric potrebbe entrare a far parte dello staff di José Mourinho, che sarebbe alla ricerca di una figura di grande esperienza e carisma a cui affidarsi nella gestione del gruppo.