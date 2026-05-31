Champions League 2025/26, la classifica dei ricavi: Psg al top, Inter prima italiana

La Champions League 2025/26 è finita con la vittoria del Paris Saint-Germain, che primeggia anche in una particolare classifica: è la squadra che ha incassato di più quest'anno dalla coppa europea più prestigiosa, 145,5 milioni di euro. Sul podio l'Arsenal, a quota 142 milioni, e il Bayern Monaco, 127,5 milioni.
E le italiane? L'Atalanta è quella che ha fatto più strada, uscendo agli ottavi proprio coi bavaresi, ma ha guadagnato meno dell'Inter: 71,3 milioni per i Campioni d'Italia (tredicesimi), 70,4 milioni per la Dea (quattordicesima). La Juventus, 17.ma, ha guadagnato 64,1 milioni mentre il Napoli, 23.mo, 48,6 milioni.