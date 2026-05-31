Tifosi del Bari acquistano pagina su un quotidiano: "De Laurentiis vattene"

"De Laurentiis vattene da Bari": questo lo slogan scelto da un gruppo di tifosi per la pagina pubblicitaria acquistata sulla Gazzetta del Mezzogiorno per contestare la proprietà del club, detenuta dalla famiglia De Laurentiis, dopo la retrocessione in serie C dalla squadra allenata da Morena Longo. "Il Bari non è un tuo gioco, la città non ti appartiene": questa la seconda parte del testo pubblicato sul quotidiano pugliese. Tra il Bari, proprietà della Filmauro (che guida anche il Napoli) e la piazza sportiva si vive un momento di forte crisi per la mancanza di risultati sportivi nell'ultima stagione, mentre con il Comune è in corso un braccio di ferro per la consegna della documentazione per la Lega sull'uso dello stadio San Nicola. Negli scorsi mesi la società amministrata da Luigi De Laurentiis è stata l'unica a partecipare al bando per gestire (per cinque anni) l'impianto disegnato da Renzo Piano. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha chiesto a De Laurentiis di conoscere i programmi del club, e nei prossimi giorni ci sarà un incontro chiarificatore, accompagnato dall'illustrazione del nuovo piano sportivo e industriale.