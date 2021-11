Verona: mister Igor Tudor positivo al Covid-19

VERONA

Il tecnico dell'Hellas sta bene e si trova in isolamento domiciliare

Nuovo caso di positività al Covid in Serie A. Il Verona ha annunciato attraverso il suo sito internet che il tecnico Igor Tudor è risultato positivo agli ultimi test effettuati. "Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per COVID-19 - si legge nel comunicato del club -. L'allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare". Getty Images

"La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti", prosegue il comunicato.

SIMEONE GIOCATORE DEL MESE DI OTTOBRE

Il premio Ea Sports Player of The Month di ottobre è stato assegnato all'attaccante dell'Hellas Verona Giovanni Simeone. Lo comunica la Lega Serie A con EA Sports. La consegna del trofeo e della card Player of the month avverranno nel prepartita di Verona-Empoli, il 22 novembre al Bentegodi. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni sulle giornate dalla settima all'11esima di Serie A. "Il mese di ottobre ha visto Giovanni Simeone come assoluto protagonista con sette gol, tra i quali un poker contro la Lazio e una doppietta alla Juventus. Il centravanti dell'Hellas Verona, insieme ai suoi compagni, ha portato i gialloblù nella parte alta della classifica con grandi prestazioni, confermandosi come uno dei migliori finalizzatori di questo inizio di campionato. Le sue statistiche dimostrano le sue capacità di lettura delle situazioni di gioco e di partecipazione alla manovra, sia offensiva che difensiva", ha commentato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Suele positivo al Covid: quattro nazionali isolati e Germania in quarantena