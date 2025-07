Milan e Inter, cordoglio e dolore per morte Diogo Jota

Dolore e cordoglio espressi anche da Milan e Inter sui loro account social per la scomparsa di Diogo Jota, giocatore del Liverpool e del Portogallo morto in un'incidente stradale insieme al fratello André Silva. Il Milan è "profondamente addolorato" e ha espresso sentite condoglianze alla "famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono in lutto. Che riposino in pace". Vicinanza anche dall'Inter: "Alla famiglia dei due calciatori, al Liverpool e ai suoi tifosi e alla Federazione calcistica del Portogallo vanno i pensieri e l'affetto di tutto il mondo nerazzurro in un momento così drammatico e difficile".