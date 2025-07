Morte Diogo Jota, Federcalcio portoghese chiede 1' di silenzio

La Federcalcio portoghese ha chiesto alla UEFA di osservare un minuto di silenzio prima della partita di questa sera tra Portogallo e Spagna agli Europei femminili, in omaggio all'attaccante della nazionale e del Liverpool Diogo Jota, deceduto in un incidente stradale in Spagna. "La Federcalcio portoghese e tutto il calcio portoghese sono profondamente sconvolti dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta ieri sera in Spagna", ha scritto su Facebook il presidente della federazione, Pedro Proença. "Molto più di un giocatore fantastico, con quasi 50 presenze in nazionale, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettata da tutti i suoi colleghi e avversari - ha aggiunto - Abbiamo perso due campioni", ha proseguito Proença. "La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese" ha concluso.