Federcalcio portoghese: "Sconvolti dalla morte di Diogo Jota e del fratello André"

"La Federazione calcistica del Portogallo e tutto il calcio portoghese sono profondamente sconvolti dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta questa mattina in Spagna. Molto più di un giocatore fantastico, con quasi 50 presenze nella Nazionale A, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettato da tutti i suoi compagni e avversari, dotato di un'allegria contagiosa e un punto di riferimento nella comunità stessa". Così in una nota la Federcalcio portoghese, appresa la notizia della morte di Diogo Jota, calciatore lusitano del Liverpool di 28 anni, in un incidente stradale nella provincia di Zamora in Spagna, insieme al fratello André, 26 anni, anche lui calciatore professionista del Penafiel in Portogallo. "A nome mio e della Federazione calcistica portoghese, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo e André Silva, nonché al Liverpool FC e all'FC Penafiel, le squadre in cui hanno giocato rispettivamente i giocatori. La Federazione calcistica portoghese ha già chiesto alla UEFA un minuto di silenzio questo giovedì, prima della partita della nostra nazionale contro la Spagna, valida per il Campionato europeo femminile. Abbiamo perso due campioni. La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese e faremo tutto il possibile per onorare la loro eredità ogni giorno", aggiunge la nota il presidente della Federcalcio portoghese Tiago Craveiro.