Suele positivo al Covid: quattro nazionali isolati e Germania in quarantena

VERSO QATAR 2022

Il difensore del Bayern è asintomatico, "fermati" anche Kimmich, Gnabry, Musial e Adeyemi. Bierhoff: "Incrementiamo le misure anti-virus"

La nazionale tedesca è in quarantena per un caso di Covid. Con un comunicato ufficiale, la Federcalcio ha informato, che nel ritiro dove la Germania sta preparando le due partite di qualificazione ai Mondiali, contro Liechtenstein e Armenia, i test ai quali sono stati sottoposti giocatori e staff hanno rilevato una positività nella squadra. Si tratta di Niklas Suele, che era vaccinato ed è attualmente asintomatico. Il difensore del Bayern è stato isolato insieme a Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musial e Karim Adeyemi.

Automaticamente, le autorità sanitarie locali hanno disposto l'isolamento in quarantena della squadra, e in particolare dei quattro compagni che avevano avuto contatti con il giocatore positivo. Il resto del gruppo, ha fatto sapere la federazione, sta proseguendo la sua preparazione al doppio impegno.

Un segnale di allarme, che ha fatto alzare nuovamente l'attenzione sul problema dei contagi, non solo nello sport. "Il numero di contagi da Coronavirus è in aumento a livello nazionale e anche se questa positività è amara alla vigilia di due partite di qualificazione ai Mondiali, la salute viene prima: per questo stiamo incrementando le misure anti-Covid", ha detto Oliver Bierhoff, direttore delle squadre nazionali della Germania.

I tedeschi sono comunque già qualificati ai Mondiali 2022 in Qatar.