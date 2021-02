Verona, Gresele fuori dal coma: “Ancora e sempre al tuo fianco!”

"Ancora e sempre al tuo fianco! Forza Andrea!". È il messaggio sui social che l'Hellas Verona ha pubblicato stamane per far sentire ad Andrea Gresele la vicinanza della squadra e della società. Il giocatore 18enne, difensore della squadra Primavera gialloblù, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dopo essere stato folgorato sui binari salendo su un treno vicino alla stazione di Porta Vescovo, ma è stato fatto uscire dal coma farmacologico. Ora è sveglio e respira in maniera autonoma: non ha mostrato rilevanti deficit agli arti inferiori e superiori, riconosce le persone e ha anche pronunciato alcune parole. Il 18enne rimane monitorato e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, quando il quadro clinico sarà più chiaro. Nel messaggio social inviato dal club, Mattia Zaccagni mostra la maglia numero 2 del Verona con la scritta "Forza Andrea!".