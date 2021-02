Verona, Andrea Gresele in terapia intensiva dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione

VERONA

Verona in ansia per Andrea Gresele. Il terzino destro della Primavera gialloblù è in terapia intensiva dopo essere stato operato di urgenza a causa di un ematoma cranico causato da una caduta di quattro metri, dopo essere stato folgorato dai cavi dell'alta tensione della ferrovia. Gresele, 18 anni, avrebbe tentato di scavalcare la recinzione della ferrovia per poi salire sul tetto di un vagone prima di prendere la scossa. twitter

Il fatto sarebbe accaduto attorno alle 3 di ieri mattina a Porto San Pancrazio dove Gresele ed alcuni amici avevano affittato una casa per il fine settimana: poi il tentativo di salire su un vagone del treno, la scossa, la caduta e la brutta botta che gli ha fatto riportare anche la frattura di una vertebra e l'ustione di una mano.

La Polfer ha confermato che ci sarebbe una bravata all'origine della tragedia, già accaduta in passato in varie zone d'Italia. Nelle prossime ore saranno sentiti tutti gli amici del giovane, per tentare di ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Sempre più accreditata la tesi che si sia trattato di un gioco di gruppo in una situazione di estremo pericolo. Non è escluso che altri giovani siano saliti sopra una carrozza ferroviaria.