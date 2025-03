Serie A, Juventus-Verona 2-0: Thuram e Koop portano i bianconeri a -6 dall'Inter

LE STATISTICHE

- La Juventus ha vinto tutti e quattro i match casalinghi di Serie A disputati all’inizio di un anno solare per la prima volta dal 2021 (sette di fila in quel caso).

- La Juventus ha ottenuto quattro successi interni consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2023 (cinque in quel caso, la quarta proprio contro l’Hellas Verona).

- La Juventus ha ottenuto cinque vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque anche in quel caso).

- La Juventus ha vinto tre gare consecutive in una singola stagione di Serie A senza subire alcun gol per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (quattro in quel caso, con Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera).

- La Juventus ha ottenuto il suo 14° clean sheets in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori tornei europei (segue a quota 13 l’Atletico Madrid).

- La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite disputate contro l’Hellas Verona in Serie A, lo stesso numero di clean sheets ottenuti dai bianconeri contro la formazione veneta nei precedenti 22 incontri nella competizione.

- La Juventus ha segnato più di un gol per tre gare consecutive contro l’Hellas Verona in Serie A (sette totali) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2017 e settembre 2019 (sette anche in quel caso).

- Khéphren Thuram ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in una stagione nei maggiori 5 campionati europei: sette (tre gol, quattro assist) - era arrivato a sei nel 2021/22 e nel 2022/23 con il Nizza.

- Khéphren Thuram ha segnato tre gol in 25 presenze in questa Serie A, eguagliando le reti messe a segno nelle sue precedenti due stagioni in campionato: tre reti in 62 presenze in Ligue 1 tra il 2022/23 e il 2023/24.

- Khéphren Thuram è il primo centrocampista francese a segnare almeno tre gol in Serie A nella stagione d’esordio con la maglia della Juventus dai tempi di Blaise Matuidi nel campionato 2017/18 (tre anche per il classe ’87).

- Primo assist in questa Serie A per Andrea Cambiaso: il classe 2000 bianconero non effettuava un passaggio vincente in campionato dal 21 gennaio 2024 (contro il Lecce al 'Via del Mare' in quel caso, per la rete di Dusan Vlahovic).

- Secondo gol in questa Serie A per Teun Koopmeiners, il primo dallo scorso 7 dicembre (contro il Bologna in quel caso): dalla sua stagione d'esordio nella competizione (2021/22), il classe '98 è il centrocampista centrale che ha segnato più reti nel torneo (28).

- Federico Gatti ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con la Juventus: 75 di queste sono arrivate in Serie A.

- La Juventus ha tentato la conclusione 12 volte nel corso del primo tempo contro l’Hellas Verona, più di qualsiasi altra volta per i bianconeri nella prima frazione di Serie A in questa stagione. Solo due squadre hanno effettuato più tiri nei primi 45 minuti senza segnare alcun gol nel torneo in corso: il Monza (16, contro l'Udinese alla 15ª giornata) e il Napoli (15, contro il Lecce alla nona).

- L’Hellas Verona ha schierato lo stesso XI titolare per due gare consecutive per la prima volta in questa Serie A: in generale, per i veneti non succedeva nel torneo dal gennaio 2023 (stessa formazione iniziale contro Cremonese e Inter in quel caso).