Venezia, esonerato Stroppa: Nicola in pole per la successione

Lecce, Milan, Frosinone, Frosinone, Lazio e Atalanta. Questa la lista delle rivali incontrate in ordine di giornata e che, in alcuni spezzoni di gara, hanno sofferto il dinamismo di Yeboah, le azioni confezionate da quinto a quinto tra Hainaut e Sagrado e la fisicità di Akor Adams. Anche a Bergamo, nell'ultima apparizione in panchina, il Venezia ha dominato per lunghi tratti. Ma il 3-0 rimediato in appena mezz'ora era un handicap insormontabile. E, probabilmente, è terminata lì l'avventura sulla laguna di Stroppa, ancora una volta scottato dal salto nella massima categoria.