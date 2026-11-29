Stasera contro il Como la Juventus ha la possibilità di conquistare la terza vittoria di fila, considerando tutte le competizioni: nella stagione 2026/27 non ci è mai riuscita. Ad agosto l'1-0 a Frosinone poi il 2-0 al Parma e l'1-1 col Milan, tutte in Serie A; a metà settembre il 5-0 contro il Nijmegen in Europa League, poi il 2-0 all'Atalanta in campionato a cui ha fatto seguito l'1-1 di Cagliari; e ancora il 2-0 al Napoli in campionato, il 2-1 sul campo dell'AZ in Europa e poi il 2-2 con la Fiorentina.