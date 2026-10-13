Record negativo nella sesta giornata: solo 3 gol azzurri preoccupano Mancini

Sono 27 le reti in totale nel turno che ha registrato il primo 0-0 (tra Como e Roma). Ma soltanto tre sono i gol di calciatori azzurri o potenziali tali. In ordine di apparizione: la splendida girata al volo di Orsolini per aprire Lecce-Bologna 1-2 (con il capitano rossoblù che dovrà restare fermo un mesetto per un infortunio muscolare al flessore destro), il tocco rapace di Pinamonti a chiudere Lazio-Monza 3-1 e la quarta rete consecutiva di Daniel Maldini, a segno in Cagliari-Juventus 1-1.