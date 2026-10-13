Record negativo nella sesta giornata: solo 3 gol azzurri preoccupano Mancini
Ventisette le reti segnate, soltanto tre italiani a segno: Pinamonti, Orsolini e Maldinidi Matteo Dotto
Giusto il tempo di pensare che "l'Italia s'è desta", dopo il positivo bilancio dei 7 punti nelle 4 giornate di Nations League, che dal campionato arriva la mazzata. La giornata che si è conclusa con i due posticipi del lunedì Atalanta-Venezia e Torino-Udinese stabilisce il primato negativo stagionale in fatto di gol italiani.
Sono 27 le reti in totale nel turno che ha registrato il primo 0-0 (tra Como e Roma). Ma soltanto tre sono i gol di calciatori azzurri o potenziali tali. In ordine di apparizione: la splendida girata al volo di Orsolini per aprire Lecce-Bologna 1-2 (con il capitano rossoblù che dovrà restare fermo un mesetto per un infortunio muscolare al flessore destro), il tocco rapace di Pinamonti a chiudere Lazio-Monza 3-1 e la quarta rete consecutiva di Daniel Maldini, a segno in Cagliari-Juventus 1-1.
Tre su 27, un nono suggerisce l'aritmetica per una misera percentuale dell'11%. Nelle cinque precedenti giornate il saldo era stato decisamente migliore, con 35 reti tricolori su un totale di 145 (nell'ordine del 24%). A inseguire Malen, in cima alla classifica dei cannonieri con 6 centri, Daniel Maldini a quota 4 ha raggiunto Raimondo, Lautaro Martinez e Varela. Davvero un magic moment per il 70 rossoblù fresco 25enne: in Nazionale Mancini lo ha schierato titolare nel 3-1 alla Turchia facendolo entrare a partita in corso in Italia-Belgio 0-2 e Francia-Italia 1-1.
A questo giro di Nations, Pinamonti e Orsolini sono rimasti invece ai margini. L'attaccante della Lazio vanta 1 presenza in azzurro, quasi quattro anni fa in Albania-Italia 1-3 (subentro nel recupero, con Mancini CT) mentre il capitano del Bologna, tornato proprio a Lecce a "bussare" alla Nazionale, vanta con l'Italia dei grandi 13 presenze e 2 reti: debutto con gol nel novembre 2019 in Italia-Armenia 9-1 sempre sotto la guida di Mancini e ultima apparizione nel novembre dello scorso anno con Gattuso in panchina (in Moldavia-Italia 0-2).