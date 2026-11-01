Serie A, Como-Venezia 1-0: a Fabregas basta Da Cunha per tenersi la zona Champions

LE STATISTICHE DI COMO-VENEZIA

Questa è la 20ª vittoria nel 2026 in Serie A per il Como (su 32 gare giocate): solo l’nter (23, con 76 punti totali) ha ottenuto più successi e più punti (67) dei lariani nel massimo campionato in questo anno solare.

Quattro vittorie di fila in campionato per il Como, che non collezionava una striscia simile in Serie A dal periodo tra febbraio-marzo 2026 (cinque in quel caso).

Il Como è imbattuto nelle 11 gare di Serie A disputate alle 12:00 o alle 12:30 dal suo ritorno nel massimo campionato (dal 2024/25), grazie a nove successi e due pareggi, con un parziale complessivo di 16-1.

Il Como ha subito un solo gol nelle ultime sei partite casalinghe di Serie A disputate dall'inizio di maggio, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni; nel periodo, nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha concesso meno reti tra le mura amiche.

Il Venezia ha collezionato tre ko di fila senza segnare nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2022, con Paolo Zanetti in panchina.

Il Venezia (1V, 9P) è diventata la terza squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime 10 partite di un singolo campionato, dopo il Varese nella stagione 1965/66 (1N, 9P) e il Benevento 2017/18 (10P).

Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime 31 trasferte in Serie A (10N, 21P); solo Casale (38, ultima delle sfide nel 1934), Lecco (34 nel 1967) e Ancona (34 nel 2004) hanno una striscia aperta di gare esterne senza successi più lunga nel massimo campionato.

Lucas Da Cunha ha realizzato tutti e cinque i rigori calciati in Serie A, tutti arrivati nel 2026: da inizio solare, infatti, è uno dei tre calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque rigori calciati ad avere il 100% di realizzazione (Raphinha del Barcellona e Andrej Kramarić dell’Hoffenheim gli altri due).

Cinque dei 10 gol segnati da Da Cunha con il Como in Serie A sono arrivati su rigore: il centrocampista non segnava in campionato dalla doppietta alla Cremonese del 24 maggio (anche in quel caso una rete su rigore).

Terzo rigore subito dal Venezia in questo campionato, nessuna formazione ne ha affrontati di più: a tre anche Atalanta, Frosinone e Sassuolo.