Serie A, Venezia-Udinese 2-1: debutto amaro per Zanetti, la risolve Kike Perez

Non inizia la luna di miele per l'Udinese, che affonda nella prima del nuovo corso griffato Paolo Zanetti. Bravi a reagire dopo lo svantaggio iniziale, i bianconeri vengono sconfitti per 2-1 dal Venezia grazie alla perla di Kike Perez. Il neotecnico friulano sfida la sua ex squadra e opta per il 3-4-2-1, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Keinan Davis. Una mossa collaudata per le zebrette, che faticano però a prendere campo nel primo tempo. Inizia meglio la gara degli arancioneroverdi, con Hainaut e Mazzocchi a saggiare i riflessi di Okoye, reattivo sul tiro-cross dell'ex Napoli e Salernitana. Spreca Hainaut a due passi dalla porta e, col passare dei minuti, si risveglia l'Udinese: Stankovic salva su Ekkelenkamp, uno scenario che si ripeterà nella ripresa. Il secondo tempo inizia infatti con una grande pressione da parte dei friulani, che lanciano l'assalto: Stankovic salva su Davis ed Ekkelenkamp, chance anche per Solet.



Proprio nel miglior momento degli ospiti, però, passa il Venezia: assist di Adams e rigore in movimento per Basic, che non sbaglia e sigla l'1-0. Siamo al 54' e la partita si sblocca, cambiando completamente volto. Nel giro di dieci minuti arrivano infatti altri due gol, col pari dell'Udinese e il nuovo vantaggio lagunare. Sfortunato Moreno al 57', quando devia la conclusione svirgolata da Davis e spiazza Stankovic, ma il Venezia riesce a rifarsi con gli interessi al 65': eurogol dal limite di Kike Perez, che la piazza al sette col suo formidabile sinistro. Lo spagnolo regala così il secondo successo al Venezia, che perde Mazzocchi per infortunio e riesce a difendersi nel finale. Nicola e i suoi salgono così a 6 punti, scavalcando proprio l'Udinese: Zanetti va ko al debutto e i suoi, fermi a cinque punti, ora sono ultimi.