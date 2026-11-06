Serie A, Venezia-Udinese 2-1: debutto amaro per Zanetti, la risolve Kike Perez

Non inizia la luna di miele per l'Udinese, che affonda nella prima del nuovo corso griffato Paolo Zanetti. Bravi a reagire dopo lo svantaggio iniziale, i bianconeri vengono sconfitti per 2-1 dal Venezia grazie alla perla di Kike Perez. Il neotecnico friulano sfida la sua ex squadra e opta per il 3-4-2-1, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Keinan Davis. Una mossa collaudata per le zebrette, che faticano però a prendere campo nel primo tempo. Inizia meglio la gara degli arancioneroverdi, con Hainaut e Mazzocchi a saggiare i riflessi di Okoye, reattivo sul tiro-cross dell'ex Napoli e Salernitana. Spreca Hainaut a due passi dalla porta e, col passare dei minuti, si risveglia l'Udinese: Stankovic salva su Ekkelenkamp, uno scenario che si ripeterà nella ripresa. Il secondo tempo inizia infatti con una grande pressione da parte dei friulani, che lanciano l'assalto: Stankovic salva su Davis ed Ekkelenkamp, chance anche per Solet.
Proprio nel miglior momento degli ospiti, però, passa il Venezia: assist di Adams e rigore in movimento per Basic, che non sbaglia e sigla l'1-0. Siamo al 54' e la partita si sblocca, cambiando completamente volto. Nel giro di dieci minuti arrivano infatti altri due gol, col pari dell'Udinese e il nuovo vantaggio lagunare. Sfortunato Moreno al 57', quando devia la conclusione svirgolata da Davis e spiazza Stankovic, ma il Venezia riesce a rifarsi con gli interessi al 65': eurogol dal limite di Kike Perez, che la piazza al sette col suo formidabile sinistro. Lo spagnolo regala così il secondo successo al Venezia, che perde Mazzocchi per infortunio e riesce a difendersi nel finale. Nicola e i suoi salgono così a 6 punti, scavalcando proprio l'Udinese: Zanetti va ko al debutto e i suoi, fermi a cinque punti, ora sono ultimi.
IL TABELLINO
Venezia-Udinese 2-1
VENEZIA (3-5-2) - Stankovic 6.5; Halhal 6, Moreno 5.5, Juan Jesus 5.5; Hainaut 6, Kike Perez 7, Sohm 6, Basic 6.5 (39' st Helgason sv), Mazzocchi 6.5 (24' st Haps 6); Yeboah 5.5 (39' st Lauberbach sv), Adams 6. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Busio, Rrahmani, Fanne, Thierry Correia, Bella-Kotchap, Sagrado, Dagasso, Duncan, Lisman, Toni Fernandez. All. Nicola.
UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 6; Abankwah 5.5 (29' st Kabasele 6), Solet 6 (42' st Miller sv), Palma 5.5; Vojvoda 6, Karlström 5.5, Piotrowski 5.5 (20' st Chakvetadze 6), Kamara 6; Zaniolo 6 (29' st Unai Gomez 5.5), Ekkelenkamp 6.5 (42' st Bayo sv); Davis 5.5. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Oier Zarraga, Bertola, Arizala, Vinciati, Ebosse, Jovanovic. All. Zanetti.
Arbitro: Sacchi.
Marcatori: 9' st Basic (V), 12' st aut. Moreno (U), 19' st Kike Perez (V).
Ammoniti: Mazzocchi (V), Palma (U).
LE STATISTICHE OPTA DI VENEZIA-UDINESE
Il Venezia ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A (3P), lo stesso numero di successi registrati nelle precedenti 27 (10N, 15P).
Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro l’Udinese (1P), lo stesso numero di successi registrati nelle precedenti 9 (3N, 4P).
L’Udinese occupa l’ultimo posto nella classifica di Serie A dopo le prime 11 gare giocate in un massimo campionato per la prima volta dal marzo 1987, quando i friulani si trovavano al 16° posto dopo 23 gare (in un campionato a 16 squadre).
L’Udinese (2N, 2P) non ha registrato alcun successo per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2025 (quattro – 1N, 3P).
L’Udinese, inoltre, ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 11 (6V, 2N).
Toma Basic ha segnato un gol in Serie A solo per la seconda volta nel corso del 2026, dopo quello realizzato al Napoli con la maglia della Lazio il 18 aprile scorso.
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Antoine Hainaut (quattro – due gol, due assist) è il primo difensore del Venezia a prendere parte a più di tre gol in una singola stagione del massimo campionato.
Il gol realizzato da Kike Pérez (24.3 metri) è il più lontano su azione segnato dal Venezia in Serie A dal settembre 2024, quando Gianluca Busio andò a segno da 27.2 metri contro il Genoa.
Il Venezia (quattro) è la squadra che conta il numero più alto di autogol nel corso di questa stagione nei cinque principali campionati europei. Inoltre, solo nel 1942/43 (cinque) ne ha collezionati di più in una singola stagione del massimo campionato.
Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Venezia (con i due di Redouane Halhal e di Matías Moreno) è solo la terza squadra a registrare due giocatori con almeno due autogol in una singola stagione di Serie A, dopo il Napoli nel 2014/15 (due ciascuno per Raúl Albiol e Miguel Britos) e la Cremonese 1995/96 (due per Stefano De Agostini e Andrea Tentoni).
Contro nessuna squadra il Venezia vanta una striscia aperta più lunga di partite casalinghe consecutivamente a segno che contro l’Udinese in Serie A (sette, come contro la Fiorentina).
Toma Basic ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A: 77 con la Lazio, 15 con la Salernitana e 8 con il Venezia.