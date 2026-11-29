Luis Campos, consulente sportivo del Psg, nella notte ha pubblicato un lungo post sul suo account X in cui ha rivelato di non star passare un buon periodo: "Sto vivendo momenti particolari. Uno è legato a un problema di salute personale, che però non mi impedisce di lavorare e di dare il meglio di me stesso nei miei impegni professionali. Prima della partita contro il City, dopo aver riflettuto e meditato in seguito alle prime difficili cure, sono riuscito a trovare l’equilibrio necessario per rimettermi in piedi e continuare a dare il massimo. Non è stato facile. Ho potuto contare sull’aiuto della squadra. Persone straordinarie, sia in campo che fuori. Quando abbiamo affrontato il Barça, ho temuto che la mia paura potesse ripercuotersi sulla squadra. Ma non è stato così, sono stati tutti incredibili. Chi mi conosce, però, sa quanto mi sforzi di mantenere l’armonia. Con l’aiuto del presidente Nasser e del suo team, di Luis Enrique e del suo staff, di Olivier Gagne e di tutti coloro che lavorano quotidianamente all’interno di questo straordinario gruppo a Poissy. E infine, i giocatori che mi hanno inondato di messaggi, visite personali, ecc., trasmettendomi energia positiva e ricordandomi che, come dice il Coach, ci raggruppiamo per difendere, ci allarghiamo per attaccare e ci ritroviamo davanti alla porta per festeggiare il gol. Che squadra! Insieme, ho sentito la forza necessaria per superare l’ostacolo che la vita mi ha messo sulla strada. E ci siamo quasi. Ciò che non ti uccide, ti rende più forte. Il lavoro mi nutre e mi fa sentire viva. È questo che conta per il futuro.Che squadra! Insieme, ho sentito la forza necessaria per superare l’ostacolo che la vita mi ha messo sulla strada. E ci siamo quasi. Ciò che non ti uccide, ti rende più forte.

Il lavoro mi dà energia e mi fa sentire viva. È questo che conta per il futuro. Sappiamo cosa vogliamo. È questo che ci dà fiducia. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ascoltare il presidente, l’allenatore, le nostre squadre… Andiamo avanti senza paura, perché è certamente un problema perdere Kvara e Doué (due dei pilastri di questa squadra), ma andiamo avanti. Sereni, uniti e fiduciosi, alla ricerca di soluzioni in casa e/o in trasferta. Non possiamo fare acquisti il 1° dicembre. Non stressate chi sta bene. Perché chi non sta bene non si stressa con voi. Non ne ha il tempo. Il tempo di cui dispongono è così prezioso e nobile da permeare ogni loro pensiero. È possibile proporre 10 nomi al giorno (c’è stato un giorno in cui, vista l’importanza del PSG nell’attuale panorama calcistico mondiale, conquistata sul campo e di cui siamo orgogliosi), sono stati citati 18 nomi diversi per lo stesso ruolo su vari media di diversi paesi. Perfetto, tutti cercano di essere creativi e di fare la propria parte. E alcuni ci riescono… Altri, e sono quasi sempre gli stessi, sono ben lontani dal bersaglio. Li conosciamo già e non gliene facciamo una colpa. A condizione che regni il rispetto reciproco. E che venga rispettata anche la libertà di opinione individuale. Non mi dà affatto fastidio che spesso si sbaglino. Coloro che devono fare le scelte giuste sono essenzialmente Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo e molti altri veri campioni e

specialisti che proseguono serenamente il loro cammino grazie alla forza del lavoro. Ma per quanto riguarda coloro che inventano, mentono e cercano di approfittare della situazione per distruggere ciò che è stato costruito finora, e che sono al servizio di altri interessi paralleli e talvolta particolari che in genere non sono quelli del PSG… che continuino pure, perché a noi non dà affatto fastidio. Ci aiutano persino in questo nuovo mondo in cui ciò che è vero in questo momento non lo era già più tre minuti fa. Per me, regnare nella confusione è il principio del caos, e molte persone hanno fatto una brutta fine in questo modo Per me, la malattia richiede lo stesso percorso della salute. Rispettare le regole, difendere e combattere ciò che ci uccide o ci dà la vita. Sapendo sempre che, anche seguendo questa strada, possiamo morire. Per colpa nostra e/o degli altri. Dopotutto, è semplice. Ma lo si capisce solo in seguito. Perché alla fine tutto viene alla luce. E voi ne avete paura? Io no".