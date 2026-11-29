Michel Platini assisterà oggi, domenica 29 novembre 2026 alle ore 15, dalla tribuna dello Stadio Comunale alla sfida della 14.ma giornata del Girone A di Serie D tra Sanremese e Lascaris, accogliendo l'invito ufficiale del presidente biancazzurro e connazionale Christian Karembeu. "La società invita tifosi, appassionati e cittadini a riempire lo stadio per sostenere la squadra e accogliere un grande protagonista della storia del calcio" si legge nel comunicato del club.