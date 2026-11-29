Michel Platini © italyphotopress
Michel Platini assisterà oggi, domenica 29 novembre 2026 alle ore 15, dalla tribuna dello Stadio Comunale alla sfida della 14.ma giornata del Girone A di Serie D tra Sanremese e Lascaris, accogliendo l'invito ufficiale del presidente biancazzurro e connazionale Christian Karembeu. "La società invita tifosi, appassionati e cittadini a riempire lo stadio per sostenere la squadra e accogliere un grande protagonista della storia del calcio" si legge nel comunicato del club.
Giunto nella Riviera dei Fiori già nella giornata di giovedì per concedersi un fine settimana di relax all'insegna del golf, il tre volte Pallone d'Oro durante l'esperienza con la Juventus, campione d'Europa con la Francia nel 1984 ed ex presidente Uefa rappresenta un altro tassello della strategia internazionale avviata dalla nuova proprietà guidata dall'imprenditore Theodoros Ornithopoulos e presieduta dallo scorso maggio proprio da Karembeu, ex centrocampista tra le altre di Sampdoria e Real Madrid.
L'iniziativa, che ha visto anche il coinvolgimento iniziale (prima del passaggio del tecnico olandese alla guida del Corinthians) di Clarence Seedorf per lo sviluppo del settore giovanile, si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha portato a Sanremo pure figli d'arte come Oan Djorkaeff, Simone Ganz e Tobias Del Piero. La Sanremese, attualmente ottava in classifica a quota 17 punti, punta a tornare nel calcio professionistico.