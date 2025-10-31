Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'annuncio

Uefa: "Juventus Stadium candidato per le finali Europa e Conference League 2028-29"

Alla Uefa sono pervenute anche tre candidature per ospitare la finale di Champions League del 2028: Monaco di Baviera, Camp Nou e Wembley

di Redazione
31 Ott 2025 - 12:52

Torino con lo Juventus Stadium è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo ha reso noto la Uefa, che ha ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di quindici federazioni affiliate per le finali delle competizioni per club nel 2028 e nel 2029. Le altre città candidate ad ospitare le finali di Europa League sono Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029), mentre per le finali di Conference League sono in corsa Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029).

Lo Juventus Stadium ha già ospitato la finale di Europa League nel 2014, la semifinale e la finale per il terzo posto della Nations League nel 2021, e la finale della Champions donne 2022. 

Leggi anche

Superlega, Real Madrid all'attacco: "Chiederemo alla Uefa il risarcimento dei danni subiti"

"Lo Stadium è un'eccellenza - dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina - e Torino è una città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso. Su queste basi e in virtù della fondamentale collaborazione con la Juventus e il Comune, vogliamo realizzare il dossier di candidatura che ha l'obiettivo, dopo la UEFA Super Cup di Udine la scorsa estate, di portare in Italia un'altra grande manifestazione. Siamo convinti da sempre, infatti, che solo attraverso l'organizzazione di eventi di questa portata si possa generare una legacy straordinaria per lo sviluppo dei territori coinvolti, sia in termini calcistici che economici e sociali". Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026. L'Esecutivo Uefa ufficializzerà le sei della finali a settembre del prossimo anno.

Alla Uefa sono pervenute anche tre candidature per ospitare la finale di Champions League del 2028: la Fußball Arena di Monaco di Baviera, Wembley Stadium di Londra e il Camp Nou di Barcellona. 

Leggi anche

L'annuncio della Federcalcio russa: "Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia"

uefa
finale europa league
finale conference
juventus stadium

Ultimi video

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora