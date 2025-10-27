Logo SportMediaset

Calcio
LA PROVOCAZIONE

L'annuncio della Federcalcio russa: "Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia"

Lo ha detto il presidente Alexander Dyukov: "Se perdesse il diritto per il problema stadi..."

27 Ott 2025 - 11:35
© ipa

© ipa

"La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione". 

Simonelli: "Stadi in stato comatoso, rischio revoca Euro 2032. Milan-Como a Perth caso aperto"

euro 2032
russia

12:26
Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"
12:38
La Juve ha deciso: Tudor esonerato. Attesa l'ufficialità
11:25
Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"
11:03
Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: esito negativo da tutti gli accertamenti
10:00
Del Piero e crisi Juve: "Tudor? Con un altro allenatore non si vincerebbe lo scudetto"