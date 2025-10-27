L'annuncio della Federcalcio russa: "Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia"

"La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione".