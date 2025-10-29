Superlega, il Real Madrid: "Chiederemo alla Uefa il risarcimento dei danni subiti"

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

"Il Real Madrid accoglie con favore la decisione della Audiencia Provincial de Madrid di respingere i ricorsi presentati da UEFA, RFEF e LaLiga, confermando che la UEFA, in merito alla questione della Superlega, ha violato gravemente le norme sulla libera concorrenza dell’Unione Europea, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, abusando della propria posizione dominante - si legge nella nota - Questa sentenza apre la strada alla richiesta di ingenti risarcimenti per i danni subiti dal club. Il Real Madrid informa inoltre che, nel corso del 2025, ha mantenuto numerosi contatti con la UEFA per cercare soluzioni, senza tuttavia raggiungere alcun accordo in merito a una governance più trasparente, alla sostenibilità finanziaria, alla tutela della salute dei calciatori e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi — inclusi modelli di trasmissione gratuiti e accessibili a livello globale, come avvenuto in occasione del Mondiale per Club FIFA. Di conseguenza, il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio globale e dei suoi tifosi, e che nel contempo chiederà alla UEFA il risarcimento dei notevoli danni subiti".