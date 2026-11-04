Zanetti: "L'Udinese ha grande potenziale, ora ricostruire la mentalità"

Zanetti ha ringraziato Gino Pozzo per la fiducia, manifestando dispiacere per le condizioni di salute del patron Gianpaolo: "Mi dispiace perché arrivo in un momento in cui una figura leggendaria come la sua purtroppo non sta bene e non ho ancora avuto modo di conoscerlo. Vogliamo cercare intanto di portargli qualche gioia sul campo". Un passaggio è stato dedicato anche ai sostenitori bianconeri, che non saranno presenti a Venezia. "Per avvicinare la gente c'è un solo modo, dimostrare sul campo i valori di chi vive il territorio. Si vuole vedere una squadra che dà tutto dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo un debito con loro, dobbiamo fare di più e meglio. Il legame va meritato, non serve chiacchierare e fare i ruffiani".