Udinese, Samira Lui madrina alla presentazione del nuovo Third Kit per i 130 anni

Samira Lui, madrina dell'Udinese (era scesa sul prato del Bluenergy Stadium in occasione del match contro il Parma per celebrare il legame con la sua terra d'origine sotto l'egida del marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia"), ha partecipato alla presentazione del nuovo Third Kit 2026/27 del club bianconero. Il Third Kit presentato a Milano celebra i 130 anni dell’Udinese ed è firmato da Macron insieme allo stilista Giuseppe Buccinnà. Sul retro del collo compare la scritta in friulano "Fuarce Udin", cioè "Forza Udinese".