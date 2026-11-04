Conference League, Arutyunyan: "L'Atalanta è da Champions"

04 Nov 2026 - 17:50
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"L'Atalanta gioca in Conference League e ha vinto una storica Europa League, ma è una squadra da Champions. E' questo il livello con cui ci confrontiamo". Zhora Arutyunyan, allenatore del Kairat Almaty, rende omaggio ai bergamaschi padroni di casa alla vigilia della terza giornata di League Phase: "Essere qui è già molto, è un'esperienza incredibile - ammette -. I ragazzi sono tutti in forma. Vogliamo trovare una vittoria storica in questa competizione anche se sappiamo che l'Atalanta è la squadra più forte. Portare a casa un punto sarebbe un grande traguardo". D'accordo col suo tecnico, in conferenza stampa, l'esterno offensivo finlandese Oiva Jukkola: "Domani sarà una grande partita, faremo di tutto per ottenere almeno un pareggio. Rispetto al precedente allenatore è cambiato sistema di gioco. l'obiettivo è restare sempre in partita, con più contropressing". Arutyunyan parla del suo predecessore, Rafael Urazbakhtin, dimessosi alla penultima giornata del campionato: "Ha fatto la storia del calcio kazako con due campionati e la qualificazione alla Champions, è il metro di paragone per tutti gli allenatori del Paese. E' un esempio per i bambini che si avvicinano al calcio, è l'uomo che ha portato il Real Madrid in Kazakistan". Infine, sul contro con Sarri, 67 anni contro i suoi 34: "L'età non conta, la sconfitta col Parma non cambia i piani per la partita - chiude il tecnico del Kairat -. Mi sembra incredibile, l'anno scorso affrontavo la Primavera dell'Inter in Youth League. Cercheremo di verticalizzare sempre il gioco e di essere più reattivi nel pressare a nostra volta".

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