Serie A, Udinese-Roma 2-5: giallorossi esagerati al Friuli, primo tempo esaltante per Gasperini

La Roma fa sua pure la 10ª giornata di Serie A, battendo 5-2 l’Udinese e portandosi a quota 24 punti in classifica (-1 dalle capolista Inter e Lazio, che devono però ancora scendere in campo). A far felice Gian Piero Gasperini ci pensano Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi, mentre sempre più complicata si fa la situazione in casa friulana, nonostante i gol di Zaniolo e Palma: Runjaic è costretto infatti a digerire la settima sconfitta in questo campionato, con l’ultima (e unica) vittoria che per i bianconeri risale addirittura al 29 agosto scorso (3-2 a Monza). Pronti, via e i giallorossi sono praticamente subito in vantaggio: è infatti solo il decimo quando Cristante incorna in rete il cross di Wesley, complice un intervento imperfetto di Okoye. Al 28’ Soulé spreca invece una clamorosa chance per il raddoppio ospite, colpendo il palo a tu per tu con il portiere avversario. Passano due minuti e a non concretizzare un’occasione ancor più nitida è Malen: a Okoye già battuto, l’olandese calcia sulla traversa. I friulani continuano però a commettere errori su errori e al 31’ incassano il raddoppio romanista: Cristante se ne va sulla destra, servendo a centro area un pallone che Mora deve solo appoggiare nel sacco.



In campo c’è solamente una squadra e se ne ha la conferma al 33’, quando Soulé appoggia a Malen il pallone che l’ex Aston Villa questa voglia scaglia in porta. Okoye nega poi a Cristante la doppietta, ma incassa il poker di Ndicka al 37’: inzuccata vincente dell’ivoriano e partita praticamente già in cassaforte, con Soulé a collezionare il suo secondo assist di giornata. Nell’area di rigore opposta, a prendersi la scena è quindi Gollini, con una bella parata su Palma, ma al 50’ non può nulla contro Zaniolo: classico gol dell’ex per l’attaccante azzurro, lesto nel realizzare un tap-in vincente dopo l’iniziale tiro di Miller. L’Udinese prende coraggio e al 78’ accorcia ulteriormente le distanze con Palma, dimenticato dalla retroguardia giallorossa. Unai Gomez sfiora poi il tris friulano, per la rabbia del Gasp, che può tranquillizzarsi sul 5-2 di Ghilardi al 92’, su assist di Castro: per il difensore è il primo gol in Serie A.