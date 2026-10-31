Serie A, Udinese-Roma 2-5: giallorossi esagerati al Friuli, primo tempo esaltante per Gasperini

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La Roma fa sua pure la 10ª giornata di Serie A, battendo 5-2 l’Udinese e portandosi a quota 24 punti in classifica (-1 dalle capolista Inter e Lazio, che devono però ancora scendere in campo). A far felice Gian Piero Gasperini ci pensano Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi, mentre sempre più complicata si fa la situazione in casa friulana, nonostante i gol di Zaniolo e Palma: Runjaic è costretto infatti a digerire la settima sconfitta in questo campionato, con l’ultima (e unica) vittoria che per i bianconeri risale addirittura al 29 agosto scorso (3-2 a Monza). Pronti, via e i giallorossi sono praticamente subito in vantaggio: è infatti solo il decimo quando Cristante incorna in rete il cross di Wesley, complice un intervento imperfetto di Okoye. Al 28’ Soulé spreca invece una clamorosa chance per il raddoppio ospite, colpendo il palo a tu per tu con il portiere avversario. Passano due minuti e a non concretizzare un’occasione ancor più nitida è Malen: a Okoye già battuto, l’olandese calcia sulla traversa. I friulani continuano però a commettere errori su errori e al 31’ incassano il raddoppio romanista: Cristante se ne va sulla destra, servendo a centro area un pallone che Mora deve solo appoggiare nel sacco.
In campo c’è solamente una squadra e se ne ha la conferma al 33’, quando Soulé appoggia a Malen il pallone che l’ex Aston Villa questa voglia scaglia in porta. Okoye nega poi a Cristante la doppietta, ma incassa il poker di Ndicka al 37’: inzuccata vincente dell’ivoriano e partita praticamente già in cassaforte, con Soulé a collezionare il suo secondo assist di giornata. Nell’area di rigore opposta, a prendersi la scena è quindi Gollini, con una bella parata su Palma, ma al 50’ non può nulla contro Zaniolo: classico gol dell’ex per l’attaccante azzurro, lesto nel realizzare un tap-in vincente dopo l’iniziale tiro di Miller. L’Udinese prende coraggio e al 78’ accorcia ulteriormente le distanze con Palma, dimenticato dalla retroguardia giallorossa. Unai Gomez sfiora poi il tris friulano, per la rabbia del Gasp, che può tranquillizzarsi sul 5-2 di Ghilardi al 92’, su assist di Castro: per il difensore è il primo gol in Serie A.
IL TABELLINO
Udinese-Roma 2-5
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom (82’ Jovanovic), Miller, Kamara (82’ Arizala); Zaniolo (67’ Piotrowski), Ekkelenkamp (56’ Unai Gomez); Davis (56’ Chakvetadze). A disp.: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Vinciati, Ebosse. All.: Runjaic.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (84’ Koulierakis); Molina, Cristante, De Roon, Wesley (79’ Rensch); Soulé (79’ Mancini), Mora (59’ Pisilli); Malen (59’ Castro). A disp.: Vasquez, De Marzi, Balerdi, Di Nunzio, Lulli, Camara. All.: Gasperini.
Arbitro: Maresca
Marcatori: 10’ Cristante (R), 31’ Mora (R), 33’ Malen (R), 37’ Ndicka (R), 50’ Zaniolo (U), 78’ Palma (U), 92’ Ghilardi (R)
Ammoniti: Miller (U), Cristante (R)
LE STATISTICHE DI UDINESE-ROMA
La Roma ha segnato almeno 28 reti nelle prime 10 gare stagionali per la prima volta in Serie A, superato il record di 26 gol del 1960/61 e del 2016/17.
La Roma ha segnato almeno cinque gol in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 13 dicembre 2020 (5-1 v Bologna).
Donyell Malen è il calciatore che ha segnato più reti sia in generale (22) che in trasferta (12) in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei.
Bryan Cristante è uno dei soli due centrocampisti, insieme a Piotr Zielinski, ad aver trovato la rete in ognuna delle ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2016/17).
Bryan Cristante ha sia segnato che servito un assist in un match esterno di Serie A per la prima volta dal 25 aprile 2024, anche in quel caso in trasferta contro l’Udinese.
Tra i calciatori con almeno tre reti in questa Serie A, solo Franco Mastantuono (tre – classe 2007) è più giovane di Rodrigo Mora (tre, 5 maggio 2007).
Evan Ndicka ha segnato il suo quarto gol in Serie A, il primo dall’8 marzo scorso contro il Genoa, in trasferta e di testa anche in quel caso.
Primo gol per Daniele Ghilardi in Serie A, alla 54a presenza nel torneo.
Matías Soulé ha fornito almeno due assist in un singolo match per la prima volta in Serie A; in generale contro nessuna squadra ha servito più passaggi vincenti che contro i bianconeri (due, come contro Atalanta, Milan e Sassuolo).
Wesley ha fornito assist per due gare esterne di fila per la prima volta in Serie A; inoltre tra i difensori di questo campionato solo Juan Miranda (cinque) ha fornito più passaggi vincenti del giallorosso (tre come Nuno Tavares e Rafik Belghali).
Matteo Palma (13 marzo 2008) è solo il secondo calciatore nato dal 2008 in avanti ad andare in gol in Serie A dopo Francesco Camarda (10 marzo 2008).
Matteo Palma (18 anni e 232 giorni) è il difensore più giovane ad andare in rete in Serie A da Giovanni Leoni contro il Cagliari il 9 febbraio 2025 a 18 anni e 50 giorni.
Nicolò Zaniolo ha segnato in Serie A per la prima volta dal 7 gennaio contro il Torino in trasferta; in generale sono due i suoi gol contro i giallorossi nel torneo e contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro Atalanta, Fiorentina, Milan e Torino).
Nessuna squadra ha segnato più reti di testa rispetto alla Roma nei cinque maggiori campionati europei in corso (sei, come il Lens).
La Roma (3V, 2N) è rimasta imbattuta nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2019/20 (tre vittorie e due pareggi anche in quel caso).
La Roma ha segnato almeno quattro gol in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 23 gennaio 2022 contro l’Empoli in trasferta (4-0 poi 4-2 finale).
Era dal 9 gennaio 2022 contro l’Atalanta (2-6) che l’Udinese non subiva almeno cinque reti in una gara casalinga di Serie A.
L'Udinese (cinque punti in questo campionato) registra la sua seconda peggior partenza nelle prime 10 gare di un torneo di Serie A dopo il record negativo di quattro punti risalente al 1961/62 (considerando i tre punti a vittoria da sempre).
L’Udinese ha subito cinque sconfitte interne consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2018 (sei in quel caso).
L'Udinese ha perso 57 partite di Serie A contro la Roma (24V 24N); solo contro la Juventus (72) i bianconeri contano più sconfitte nella competizione (57 anche contro l’Inter).
L’Udinese non ha mai subito più di quattro reti in un primo tempo di Serie A; prima di questa sera era accaduto in 11 occasioni, l’ultima il 17 gennaio 2016 contro la Juventus (0-4).