Napoli-Lazio, vietata vendita biglietti ai residenti nel Lazio

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio per la partita Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, valida per il campionato di Serie A. Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, con un provvedimento adottato su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su conforme proposta della Questura di Napoli. La decisione è stata presa alla luce dei profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica evidenziati dagli organismi competenti.