Inter: Curtis Jones e Stones sono tornati a lavorare in gruppo

Dopo la bella vittoria in Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord, altre buone notizie per l'Inter al ritorno in campo per preparare la gara di domenica alle 18 in campionato contro il Como di Fabregas. Dopo il recupero di Pavard, Curtis Jones e John Stones sono tornati a lavorare con il resto della squadra, confermando di aver smaltito i rispettivi infortuni. Il centrocampista inglese è reduce da un risentimento agli adduttori della coscia destra", il difensore inglese da un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Entrambi si candidano per una convocazione contro i lariani.