Atalanta, Elmas: "Dobbiamo dare una mano a Sarri, un grande allenatore"

04 Nov 2026 - 15:19
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"Sarri è un grande allenatore e sono venuto qui perché volevo lavorare con lui. Non dobbiamo dire che questo momento è colpa sua, ma dargli una mano noi". Eljif Elmas parla della crisi dell'Atalanta, 2 punti nelle ultime 3 giornate di campionato perdendo col Parma nel posticipo di lunedì, alla vigilia della partita di Conference League col Kairat Almaty: "Dobbiamo capire che è un momento difficile soprattutto per lui. Venire a fare bene subito non è facile dopo dieci anni con un sistema di gioco completamente diverso - le parole del centrocampista macedone -. Stiamo facendo poco bene e dobbiamo dargli di più, stando più uniti tra noi, consapevoli anche di quello che meritano i tifosi". Anche Elmas ammette le difficoltà della partita di domani e di quella domenicale a Monza: "Sappiamo da quale momento arriviamo a questa partita, ma dobbiamo solo pensare che è difficile ed è solo la prima da vincere. Ci sarà ancora ritiro, andremo a Monza sapendo che siamo indietro coi punti. Non è facile uscire da questa situazione, ma sono sicuro che le cose andranno meglio". L'ex di Napoli e Torino spiega qual è la principale questione da affrontare: "Fa male rientrare nel secondo tempo e prendere subito questi gol, come col Frosinone, a Firenze e col Parma - chiude -. Poi rialzarsi non è facile. Dobbiamo essere più maturi in questi momenti e capire che non dobbiamo prenderne subito, perché ne stiamo prendendo davvero tanti". 

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