Juve: McKennie salta la trasferta con l'Az Alkmaar per affaticamento muscolare

Weston McKennie salterà la trasferta di Europa League della Juve contro l'Az Alkmaar, in programma giovedì alle 21. L'americano, infatti, non figura nell'elenco dei convocati per la gara in Olanda a causa di un affaticamento muscolare accusato durante l'ultima partita di campionato contro il Napoli. Il tecnico Luciano Spalletti ha inserito nella lista Ekhator, alla prima chiamata in Europa League dopo aver sostituito l'infortunato Locatelli. La lista, che comprende anche i giovani della Next Gen Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola: Bremer, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Boga, Kalulu, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, Pinsoglio, Vicario, Lucumi, Woltemade, Sarr, Cabal, Neto, Owusu, Pagnucco, Elimoghale, Merola.