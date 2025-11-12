Udinese, Zaniolo: "Pentito per l'esultanza con la Roma. Mondiale sogno e obiettivo"

L'ultima occasione forse è quella buona. Nicolò Zaniolo dopo anni in cui è andato in cerca di se stesso tra Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sembra essersi ritrovato a Udine. L'inizio di stagione con i friulani è stato da incorniciare con 4 gol in poco più di 600 minuti spesi in campo. "Sto molto bene!", racconta il 26enne. “Ci alleniamo bene e ad alta intensità, siamo contenti di stare insieme e abbiamo rispetto per tutti coloro che lavorano per questa società. Abbiamo talento e siamo un gruppo forte: se continuiamo a fare le cose per bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni e fare un bel campionato anche se nell'ultima giornata abbiamo perso a Roma. C’è stata un po’ di sfortuna, ma speriamo di continuare così“.