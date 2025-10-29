Serie A, Juve-Udinese 3-1: Vlahovic, Gatti e Yildiz firmano il tris

LE STATISTICHE

Kenan Yildiz ha eguagliato Paul Pogba come giocatore con più gol segnati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (11).

La Juventus ha segnato su rigore nei primi cinque minuti di gioco dall'inizio di una partita di Serie A per la prima volta da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

La rete di Dusan Vlahovic contro l’Udinese ha interrotto un periodo di astinenza dal gol della Juventus di 399 minuti in tutte le competizioni.

Dopo cinque pareggi e tre sconfitte in tutte le competizioni, la Juventus è tornata a vincere una partita 46 giorni dopo l’ultima volta (4-3 vs l’Inter in Serie A il 13 settembre).

Dal 2019/20 (sua prima stagione in gol nel torneo), solo Ciro Immobile (33) e Domenico Berardi (28) hanno realizzato più gol su rigore di Dusan Vlahovic in Serie A (21 come Lorenzo Insigne).

Quella di Dusan Vlahovic (dopo 4 minuti e 29 secondi) è la rete più veloce segnata dalla Juventus dall’inizio di una partita di Serie A da quella di Teun Koopmeiners lo scorso aprile (dopo 1 minuto e 37 secondi contro il Lecce).

Andrea Cambiaso è uno dei tre difensori che hanno fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2021/22) insieme a Federico Dimarco e ad Alessandro Bastoni.

Federico Gatti ha già realizzato due gol in tutte le competizioni nel 2025/26, già uno in più rispetto all’intera scorsa stagione.

Tutti gli ultimi 10 gol di Nicolò Zaniolo in Serie A sono arrivati in trasferta; dalla prima di queste 10 reti nella competizione (dicembre 2019 contro la Fiorentina) il calciatore dell'Udinese è quello che ha segnato di più nella competizione tra chi ha trovato la rete solo fuori casa.

Nicolò Zaniolo ha segnato per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024 (vs Roma e Cagliari).

La Juventus ha ottenuto due rigori in una partita di Serie A per la prima volta dal 20 novembre 2021 (due contro la Lazio, anche in quel caso entrambi segnati).

Massimo Brambilla è il 24° tecnico a fare il suo esordio assoluto in Serie A sulla panchina della Juventus, e tra questi il primo a vincere all’esordio da Andrea Pirlo nel settembre 2020 (3-0 contro la Sampdoria).

50ª presenza per Jesper Karlström con l’Udinese in tutte le competizioni.