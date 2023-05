Tragedia di Superga, Cairo: "Oggi ricordiamo gli uomini del Grande Torino"

Come ogni anno il popolo granata e tutta la città di Torino si uniscono il 4 maggio per ricordare i campioni del Grande Torino, rimasti vittima del tragico incidente aereo sulla collina di Superga. A rendere omaggio nel giorno del 74° anniversario è stato anche il presidente del Toro, Urbano Cairo. "Stiamo parlando di vette assolutamente straordinarie. Noi siamo qui non per fare paragoni, ma per ricordare intanto degli uomini che sono mancati in età molto giovane e uomini che hanno fatto la storia del calcio - ha dichiarato al Cimitero Monumentale -. Li hanno definiti Invincibili per questo motivo. Ricordiamo anche che la Nazionale italiana schierò dieci giocatori del Torino ai tempi del Grande Torino e un undicesimo, sono stati un qualcosa di unico. L'esempio che loro hanno dato deve rimanere negli occhi e nelle menti di tutti ed essere la guida. Però la cosa importante oggi è ricordare le persone, persone che ci hanno lasciato troppo giovani ma hanno fatto qualcosa di così importante che 74 anni dopo siamo ancora qui a ricordarli".