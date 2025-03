Serie A, Lazio-Torino 1-1: Gineitis replica a Marusic

LE STATISTICHE

Il Torino ha perso solo una delle 12 gare giocate in campionato da inizio 2025 (4V, 7N), andando a segno in tutte le ultime 11.

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove trasferte in Serie A (2V, 6N) e ha segnato in ciascuna delle ultime otto: in un singolo campionato non arrivava a otto gare esterne di fila a segno da febbraio-maggio 2017.

La Lazio ha pareggiato tre gare casalinghe di fila in un singolo campionato per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2006.

La Lazio ha pareggiato quattro delle ultime sei gare in Serie A (1V, 1P), un pareggio in più di quelli ottenuti nelle precedenti 24 partite di questo campionato.

La Lazio ha vinto solo una delle ultime otto gare casalighe in Serie A (5N, 2P), dopo una serie di cinque successi di fila in casa in campionato.

Tutti i tre gol di Gvidas Gineitis in questo campionato sono arrivati dalla panchina; tra chi ha segnato almeno i suoi stessi gol da subentrato, nessuno è giovane quanto lui (2004).

Adam Marusic ha stabilito il suo record di gol in una stagione in Serie A: quattro, di cui tre segnati in casa in questo torneo.

Nessun difensore ha segnato più gol in casa rispetto a Adam Marusic in questo campionato: tre - tanti quanti quelli messi a segno in casa dal montenegrino in tutte le sette precedenti stagioni in Serie A.

Pedro è uno dei quattro giocatori nati dall’1/1/1987 con almeno un gol (sei) e un assist nei maggiori 5 tornei europei 2024/25 - assieme a Cristhian Stuani, Jamie Vardy e Iago Aspas.

Mattia Zaccagni ha giocato la sua 200ª partita in Serie A.

Vanja Milinkovic-Savic ha collezionato la 150ª presenza in tutte le competizioni con il Torino.