Serie A, Torino-Venezia 1-1: Di Francesco non lascia la zona retrocessione

Il Venezia parte fortissimo, ha un’ottima chance al 4’ con Gytkjaer, neutralizzata da Milinkovic-Savic, e la sblocca un minuto dopo con Zerbin: il gol arriva su assist di Gytkjaer dopo un doppio palo colpito da Yeboah, ma Sozza annulla per un millimetrico fuorigioco del danese colto dal Var. Al 15’ la prima occasione per i granata: perfetto il cross di Biraghi, impreciso il colpo di testa di Casadei, tutto solo, che termina a lato. Sono però sempre i lagunari i più pericolosi, con Yeboah particolarmente ispirato: al 20’ fa tutto da solo, serve Zerbin in ottima posizione, ma il sinistro dell’ex Napoli è debole e non spaventa Vanja. La squadra di Di Francesco è di gran lunga la più convinta delle due e al 37’ passa meritatamente in vantaggio: Perez taglia in due una difesa granata a dir poco statica e col piattone batte Milinkovic-Savic sul suo palo. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio e i fischi dell’Olimpico Grande Torino, insoddisfatto dall’atteggiamento della squadra.