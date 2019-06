River, omaggio al Torino: ecco la maglia granata

21/06/2019

Nel 70° anniversario della tragedia di Superga, il River Plate rende omaggio al Torino con cui è legato da 'un'amicizia eterna', nata qualche settimana dopo il terribile schianto che portò via il Grande Torino quando gli argentini sbarcarono in Italia per un'amichevole in onore dei campioni morti. Los Millonarios giocheranno una delle prossime partite con una maglia granata con all'interno del numero il toro simbolo della squadra piemontese.