Covid-19: Serie A, rinviata Torino-Sassuolo di venerdì sera

LA DECISIONE

Il match contro i neroverdi si giocherà il prossimo 17 marzo. A rischio anche l'infrasettimanale con la Lazio

È stata rinviata ufficialmente al 17 marzo alle 15 la sfida tra Torino e Sassuolo in programma domani sera alle 20.45. Il rinvio è stato deciso dopo i sette casi di positività tra i giocatori granata emersi negli ultimi giorni. Ma c'è di più: anche il prossimo match dei granata è in dubbio, la Lega Serie A dovrà presto prendere una decisione in merito all'infrasettimanale contro la Lazio che resta a forte rischio.

Al momento sono sette i calciatori positivi nel Torino tra cui Linetty, che ha dovuto saltare l'ultima sfida di campionato, capitan Belotti, Singo e Baselli, più Bremer nel cui caso però il tampone sarà ripetuto per esito incerto.

Il cluster di Covid-19 che ha colpito la squadra di Nicola non va sottovalutato e i due casi accertati prima dell'ultima sfida di campionato sono diventati sette nel giro di pochi giorni, escludendo nel conteggio i familiari di alcuni dei giocatori coinvolti. Per questo l'ASL di competenza ieri aveva stoppato l'allenamento del Torino.

Martedì 2 marzo all'Olimpico di Roma è previsto l'anticipo del turno infrasettimanale in casa della Lazio alle 18.30: per non rischiare complicanze, la Lega Serie A potrebbe optare per il rinvio anche di quella sfida.

BASELLI: "SONO POSITIVO, MA STO BENE"

"Sono positivo al Covid. Sto bene, ho iniziato il periodo di quarantena a casa e vi ringrazio per il vostro affetto". Così Daniele Baselli, centrocampista del Torino, comunica sul proprio profilo Instagram la sua positività al Covid. Il calciatore è, infatti, tra i sette atleti del Toro attualmente positivi.

TUTTI NEGATIVI AL CAGLIARI

Pericolo Covid scampato, almeno per ora, in casa Cagliari. Tutti negativi i tamponi effettuati a giocatori e staff dopo l'allarme legato al focolaio Torino, ultima squadra affrontata dai rossoblù venerdì scorso alla Sardegna Arena. La scoperta dei nuovi casi a Torino era stata comunicata alla società rossoblù dopo che i giocatori si erano già riuniti per gli allenamenti con il nuovo allenatore Leonardo Semplici. Da qui la necessità di controlli supplementari: test superato, tutti negativi.