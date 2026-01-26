"Super emergenza" Napoli, l’ex preparatore consiglia Conte: "Qualche giorno di riposo…"

L'infortunio muscolare di Milinkovic-Savic è solo l'ultimo in ordine di tempo in casa Napoli e la "super emergenza" che ha colpito gli azzurri, come l'ha definita Conte, ha compromesso forse irrimediabilmente le possibilità di un bis scudetto dei campioni d'Italia. Della questione infortuni a Castel Volturno ha parlato, ai microfoni di TMW, Corrado Saccone, l'ex preparatore atletico del Napoli ai tempi di Mazzarri e Benitez, che si è sentito di dare un consiglio al tecnico pugliese: "Le parole di Conte non sono come un fulmine a ciel sereno visto che già in passato il tecnico ha avuto qualcosa da ridire sullo staff medico del Napoli. Non so bene a chi si riferisse ma credo che l'oggetto di questo lamento è sicuramente lo staff medico visto che se avesse avuto qualcosa da dire al proprio staff tecnico- atletico gliela avrebbe detta in privato. Quello che il Napoli può fare per reagire ed uscire da questa situazione lo sa solo il tecnico Leccese. Di sicuro qualche giorno di riposo in più sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto mentale non può che giovare a tutto l'organico partenopeo". 

"Non mi sento di dire che lo staff tecnico abbia tutte le responsabilità su quanto succede ai giocatori del Napoli - ha aggiunto - ma di sicuro Io so che lo staff tecnico ed atletico è quello deputato ad allenare ed a proporre i carichi di lavoro al gruppo, - ha aggiunto - mentre quello medico è deputato al recupero degli eventuali infortuni. Quindi se tanto mi dà tanto forse qualche proposta fisica non è stata ben assorbita da troppi giocatori del gruppo. Forse, come ho già detto prima, qualche giorno di riposo non farebbe poi tanto male". -

