"Super emergenza" Napoli, l’ex preparatore consiglia Conte: "Qualche giorno di riposo…"

L'infortunio muscolare di Milinkovic-Savic è solo l'ultimo in ordine di tempo in casa Napoli e la "super emergenza" che ha colpito gli azzurri, come l'ha definita Conte, ha compromesso forse irrimediabilmente le possibilità di un bis scudetto dei campioni d'Italia. Della questione infortuni a Castel Volturno ha parlato, ai microfoni di TMW, Corrado Saccone, l'ex preparatore atletico del Napoli ai tempi di Mazzarri e Benitez, che si è sentito di dare un consiglio al tecnico pugliese: "Le parole di Conte non sono come un fulmine a ciel sereno visto che già in passato il tecnico ha avuto qualcosa da ridire sullo staff medico del Napoli. Non so bene a chi si riferisse ma credo che l'oggetto di questo lamento è sicuramente lo staff medico visto che se avesse avuto qualcosa da dire al proprio staff tecnico- atletico gliela avrebbe detta in privato. Quello che il Napoli può fare per reagire ed uscire da questa situazione lo sa solo il tecnico Leccese. Di sicuro qualche giorno di riposo in più sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto mentale non può che giovare a tutto l'organico partenopeo".