Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale
Come annunciato dallo stesso giocatore sui suoi profili social, David Neres si è sottoposto questa mattina all'operazione alla caviglia. L'intervento è stato effettuato a Londra. Il calciatore del Napoli ha scritto: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è stata solo mia moglie, ma anche il mio medico, la mia fisioterapista...". Il brasiliano sarà indisponibile per almeno un paio di mesi.
In un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società partenopea ha reso note anche le condizioni di Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo "ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo". L'estremo difensore del Napoli rischia di saltare almeno quattro partite. In ordine Chelsea, Fiorentina, Genoa e Roma con l'obiettivo di provare a tornare in campo per la sfida contro l'Atalanta del 22 febbraio.