Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale

Come annunciato dallo stesso giocatore sui suoi profili social, David Neres si è sottoposto questa mattina all'operazione alla caviglia. L'intervento è stato effettuato a Londra. Il calciatore del Napoli ha scritto: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è stata solo mia moglie, ma anche il mio medico, la mia fisioterapista...". Il brasiliano sarà indisponibile per almeno un paio di mesi.