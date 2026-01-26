La Juve fa un favore a sè stessa ma non solo: lo scudetto va sempre più verso Milano

Chissà se c’è una relazione tra le parole di Giorgio Chiellini nel prepartita e la prestazione di Jonathan David. Il dirigente bianconero ha chiuso la porta all’arrivo di En-Nesyri (“Il ragazzo non è convinto della formula, quindi in questo momento la trattativa non sta andando a buon fine”) e poco dopo l’attaccante canadese è entrato in campo con un piglio che quasi mai si era visto dall’inizio della stagione. Ha corso come un centrocampista e anche di più, ha lottato su molti palloni e si è fatto trovare pronto quando è arrivata l’occasione per portare in vantaggio la Juventus. Per lui forse la migliore prestazione stagionale, che l’ha portato a ricevere applausi quando è uscito dal campo. Un David così è un’arma potenzialmente decisiva per Luciano Spalletti, almeno in partite contro squadre che se la giocano alla pari. Meno rassicuranti sono se mai le partite contro avversarie che si difendono con ordine (vedi Cagliari): in quel caso un centravanti-apriscatole come il milanista Fullkrug o l’interista Pio Esposito farebbe comodo.